Большинство россиян считают захват территории республик экс-СССР приемлемым - опрос

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Левада-Центра», которые есть в распоряжении УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос, имеет ли Россия право присоединять к себе территории бывших республик СССР на основании заявлений, что россияне, проживающие там, могут или уже испытывают гнет и ущемление своих прав, 54% указали: «Россия имеет на это право, она должна защищать своих» (в марте такого мнения придерживались 58% опрошенных).

34% респондентов считают, что «Россия не имеет на это прав, но в случае присоединения Крыма Россия ведет себя достойно и законно, в соответствии с нормами международного права» (в марте таких было 28%).

Лишь 4% опрошенных указали: «Россия не имеет на это никакого права, действия России международным сообществом не могут не рассматриваться как аннексия чужой территории и военная интервенция против суверенного государства» (месяц назад так ответили тоже 4% опрошенных). Затруднились с ответом 8%.

Читайте такжеПутин, Сталин, Берия: В Москве впервые за 23 года провели первомайскую демонстрациюВ то же Время 35% респондентов предпочли бы, чтобы «юго-восток Украины стал частью Российской Федерации», 25% - «чтобы юго-восток Украины стал независимым государством», 21% - «чтобы юго-восток Украины оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева».

Территориальную целостность Украины поддерживают только 6% опрошенных, которые указали, что предпочли, чтобы юго-восток Украины оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса». 13% затруднились ответить.

При этом 25% респондентов считают, что если население Донецкой или Луганской областей выскажется на незаконном референдуме за выход из состава Украины и вхождение в состав России, то эти области необходимо «безусловно принять в состав России».

33% опрошенных указали: «скорее, принять в состав России», 21% - «скорее, воздержаться от этого шага», 9% - «безусловно воздержаться от этого шага», 12% затруднились с ответом.

Опрос, проведенный «Левада-центром» 25-28 апреля 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1602 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.