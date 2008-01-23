Эксперт: НАТО и Россия будут вести совместные миротворческие операции

Россия и НАТО, возможно, будут участвовать в совместных миротворческих операциях, считает директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Сергей Рябков. "Сейчас мы с НАТО нигде вместе не участвуем, кроме контртеррористической операции военно-морских сил Альянса и ВМФ России в восточном Средиземноморье", - сказал дипломат на "круглом столе" на тему "Россия и НАТО: нынешнее состояние отношений и перспективы сотрудничества", состоявшемся в РИА Новости.

"Но в будущем нельзя исключать, что будут примеры совместного миротворчества, и надо к этому готовиться. Военные наши полностью разделяют эту точку зрения", - продолжил он.

В настоящее время в рамках антитеррористической операции российские военные корабли вместе с натовскими патрулируют Средиземное море. Кроме того, Россия и НАТО обмениваются разведывательной информацией, сведениями о движении в воздушном пространстве друг друга, работают в области противоракетной обороны, сотрудничают в программе борьбы против распространения наркотиков из Афганистана.

По словам Рябкова, сегодня без НАТО невозможно "решение крупных проблем глобальной безопасности с точки зрения борьбы с новыми рисками и вызовами", а также "некоторых серьезных региональных проблем", в частности проблемы европейской безопасности.

С этой точки зрения, по словам российского дипломата, НАТО - естественный, логичный и очень важный партнер для РФ.