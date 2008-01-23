Жители пограничных сел Буковины грозят снова заблокировать международную трассу

Жители пограничных сел Глыбокского района Черновицкой области грозятся повторно заблокировать международную автотрассу к пропускному пункту "Порубное" на украинско-румынской границе, если не будет решен вопрос снижения стоимости виз в Румынию.

Как передает корреспондент УНИАН, во вторник больше ста жителей пограничных сел Старче, Синивцы и Порубное десятью легковыми автомобилями заблокировали международную автотрассу к пропускному пункту "Порубное" Черновицкого пограничного отряда.

Как сообщили корреспонденту УНИАН представители инициативной группы жителей пограничных сел, они не довольны значительным увеличением времени на оформление виз консульскими учреждениями Румынии для граждан Украины и увеличением с 1 января 2008 года стоимости виз.

По их словам, многие жители пограничных сел из-за отсутствия работы на территории Украины ездят на заработки в Румынию, и сегодня вынуждены платить за визу для взрослого больше 50 долларов и детскую визу - более 20 долларов, и это без учета значительных транспортных расходов. Основное требование пикетчиков - упрощение процедуры оформления и выдача бесплатных виз гражданам Украины.

Вчера вечером с пикетчиками встретились заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Александр ГРУШКО, председатель Глыбокской РГА Петр ПАНЧУК и начальник Глыбокского райотдела милиции.

После длительных переговоров, приблизительно в 18 часов, местные жители разблокировали дорогу к пункту пропуска, поставив представителям власти условие начать осуществлять шаги для решения проблемы.

Представители инициативной группы заявили, что в случае невыполнения их требований, жители пограничных сел возобновят блокирование международной автотрассы.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Константин ЛИСНИК, из-за блокирования автотрассы на КПП „Порубное” образовались автомобильные очереди, которые затем удалось ликвидировать через несколько часов.