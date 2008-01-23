Генсек НАТО как бы пригласил Путина на саммит в Бухаресте

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Яп де Хооп Схеффер пригласил российского президента Владимира Путина на саммит НАТО, который состоится в Бухаресте 2-4 апреля 2008 г., сообщил пресс-секретарь главы блока Джеймс Аппартураи.

Если В.Путин примет приглашение, то визит президента РФ на саммит НАТО станет первым с 2002 г. Однако поскольку месяцем раньше (2 марта) в России пройдут президентские выборы, в которых В.Путин участия не принимает, то приглашением сможет воспользоваться уже следующий Президент Росиии.

По мнению Дж.Аппартураи, НАТО и Россия имеют много тем для обсуждения. Данный саммит, считает пресс-секретарь главы НАТО, поможет разъяснить некоторые моменты по вопросам, в которых существуют разногласия, передает Reuters.

Между НАТО и Москвой существуют многочисленные разногласия, в том числе по вопросам статуса Косово и размещения элементов американской противоракетной обороны в Европе.