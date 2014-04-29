В России за преступления террористов из Славянска будут давать пожизненный срок

Также закон расширяет полномочия ФСБ в сфере борьбы с терроризмом и вводит за ряд преступлений террористической направленности наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеГПУ подозревает "Сбербанк России" в финансировании террористов в восточных областяхВ частности, в Уголовный кодекс РФ вводится новый состав преступлений - организация преступлений террористической направленности, а также финансирование терроризма. За эти преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Читайте такжеНа Донетчине экстремисты взяли в плен и пытали трех сотрудников СБУ - СМИ За прохождение обучения терроризму, организацию террористического сообщества и участие в нем, захват заложников, угон самолета или поезда (если они сопряжены с совершением теракта) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Читайте такжеУ нас есть автоматы, пулеметы, гранатометы, МЗД и САУ - командир террористов СлавянскаЗакон также ужесточает наказание за организацию массовых беспорядков. Согласно тексту документа, организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, а также подготовка к организации таких массовых беспорядков или участия в них будет наказываться лишением свободы от 8 до 15 лет.

Кроме того, прохождение обучения в целях организации массовых беспорядков либо участия в них наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Кодекс об административных правонарушениях дополняется новыми статьями - "Оказание финансовой поддержки терроризму". По этой статье вводится наказание в виде штрафа для юридических лиц от 10 до 60 миллионов рублей.

Читайте такжеСепаратисты Славянска обещают пытать заложников, чтобы сорвать выборыУстанавливается, что в случае совершения хотя бы одного из преступлений террористической направленности, при частичном или полном сложении сроков лишения свободы при назначении наказания по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более 30 лет, а по совокупности приговоров - более 35 лет. Кроме того, по указанным статьям судом не может быть назначено наказание ниже низшего предела. Исключаются любые сроки давности по преступлениям террористической направленности.

Закон поступает на подпись президенту РФ Путину.