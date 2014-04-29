В столице Йемена ранен немецкий дипломат

Об этом сообщило министерство иностранных дел ФРГ.

Ранее арабские СМИ информировали, что вооруженные неизвестные люди напали на автомобиль, в котором находились два немецких дипломата. Инцидент произошел в квартале Хадда, где расположено большинство иностранных посольств. Гражданам ФРГ удалось скрыться от нападавших.

В германском МИД отметили, что "пассажиры автомобиля находятся в безопасности". Министерство и посольство ФРГ в Сане работают в тесном контакте с властями Йемена для расследования инцидента, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.