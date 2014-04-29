Президент Молдовы высказался за присоединение страны к НАТО

Об этом он заявил в интервью, которое появилось в молдавских электронных СМИ, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Если бы мое решение было определяющим, то я бы поддержал присоединение Молдовы к НАТО. Я убежден, что если бы мы были членами альянса, сегодня у нас был бы более высокий уровень безопасности, может, даже была бы полная безопасность", - заявил Тимофти, комментируя ситуацию в Украине.

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При этом он отметил, что "у Молдовы" складываются с НАТО очень хорошие отношения".

"Мы участвуем в миротворческих действиях альянса - недавно, вы знаете, молдавское военное подразделение отправилось в Косово, где участвует в миротворческой операции", - сказал президент.

По его словам, у молдавского руководства "существуют серьезные опасения" по поводу дальнейшего развития кризиса в Украине.

"Нечто подобное мы уже пережили в 1992 году (вооруженный конфликт в Приднестровье), сегодня на нашей территории стоят российские войска, которые мы требуем вывести", - сказал Тимофти.

Комментируя воссоединение Крыма с Россией, глава молдавского государства провел аналогию с непризнанным Приднестровьем. "У Молдовы, как у более маленького государства, больше шансов потерять эти земли", - заметил он.