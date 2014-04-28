В России троих "приморских партизан" осудили к пожизненному заключению

Об этом сообщает РИА Новости.

Суд в понедельник приговорил Романа Савченко к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Максима Кириллова - к 22 годам колонии, а Вадима Ковтуна - к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы. Александра Ковтуна, Владимира Илютикова и Алексея Никитина осудили пожизненно.

Кроме того, суд частично удовлетворил иски на компенсацию морального ущерба, общая сумма которых составила 16 миллионов рублей. Расходы на защиту подсудимых во время процесса будут оплачены из федерального бюджета. Основные издержки процесса пришлись на работу адвокатов и составили 1,3 миллиона рублей.

Адвокат Романа Савченко, Максима Кириллова, Александра Ковтуна, Владимира Илютикова и Алексея Никитина заявила журналистам, что приговор необоснованно строг.

"Следствие в ходе расследования должно было быть более внимательным к такому сложному делу, мы собираемся обжаловать приговор и добиться уменьшения сроков", - сказала защитник.

Адвокат Вадима Ковтуна сообщил журналистам, что участие его подзащитного в убийствах не было доказано, так как тот не знал, что везет остальных участников с оружием.

"Я планирую обжаловать приговор для уменьшения срока или даже полной его отмены", - сказал адвокат Ковтуна.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Следствие обвинило "приморских партизан" более чем в 30 преступлениях. Присяжные вынесли вердикт по делу "партизан" 4 февраля. Виновными в убийствах милиционеров они назвали только четверых подсудимых: Максима Кириллова, Александра Ковтуна, Романа Савченко и Владимира Илютикова. При этом Савченко признан виновным в двух таких убийствах.

Кроме того, пятерых из шести "приморских партизан" присяжные признали причастными к убийству четырех людей. Участие в банде Вадима Ковтуна присяжные не признали.