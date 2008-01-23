Французы устали от личной жизни Саркози
14:16, 23 января 2008Мир
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СМИ перешли все границы?
Подавляющее большинство французов считает, что СМИ уделяет слишком много внимания личной жизни президента Франции Николя Саркози.
Согласно опубликованным в среду результатам опроса, 93% французов считает, что СМИ перешли все границы с освещением событий личной жизни президента, в то время как 52% полагает, что СМИ следует уделять меньше внимания политическим событиям с участием Саркози.
Опрос был проведен для ежедневной газеты La Croix, сообщает Газета.ру
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