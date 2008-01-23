Лавров заявляет, что НАТО может испортить отношения России и Украины

Отношения России и Украины, в частности, в военной и военно-промышленной сферах, будут зависеть от того, как будут развиваться отношения Украины с НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2007 году.

Как сообщает российский телеканал "Вести", С.ЛАВРОВ сказал: "Наши отношения в военно-промышленной области будут зависеть от готовности наших партнеров их продолжать, но и в немалой степени от того, как будет развиваться внешнеполитическая линия наших соседей".

"Мы, конечно, знаем об обращении Украины в Брюссель с просьбой начать процесс оформления членства Украины в НАТО", - сказал глава МИД РФ. "От того, как он будет развиваться, во многом будет зависеть сотрудничество Украины и России в военной и военно-промышленной областях", - считает он.

С.ЛАВРОВ напомнил, что в сфере ВПК у двух стран тесные связи, поскольку еще со времен СССР "у нас огромное количество предприятий, производящих продукцию, которую невозможно произвести иначе, кроме как совместно".

Говоря о сотрудничестве в военной сфере, министр коснулся проблемы Черноморского флота РФ. С.ЛАВРОВ напомнил, что в последние годы удалось наладить нормальное функционирование ЧФ РФ благодаря тому, что диалог по этой проблеме был деполитизирован. "Базовые соглашения должны выполняться в полной мере", - считает он. "Это предполагает согласование дополнительных документов", - напомнил С.ЛАВРОВ "Для этих целей существует подкомиссия по ЧФ, которая завтра проводит очередное заседание", - сказал глава МИД России.

Как сообщал УНИАН, 22 января МИД России заявил, что возможная интеграция Украины в НАТО осложнит российско-украинские отношения.

В МИД РФ отмечают, что складывается впечатление, что нынешнее украинское руководство рассматривает сближение с НАТО во многом как альтернативу добрососедским связям с Российской Федерацией.

В тоже время в МИД РФ считают, что каждая страна свободна самостоятельно выбирать пути обеспечения своей безопасности, в том числе через развитие более тесных связей с военно-политическими структурами. «Это право никто не оспаривает», - сказано в комментарии.

15 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратились с письмом к Генеральному секретарю НАТО, в котором заявили, что Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО во время следующего саммита Украина-НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.