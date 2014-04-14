В НАТО заявили, что не давали России никаких гарантий о нерасширении на восток

Об этом говорится в разоблачительной статье Североатлантического альянса относительно обвинений России в адрес НАТО, текст которой размещен на официальном сайте альянса.

«Агрессия России против Украины привела к международной изоляции России, в том числе к приостановке всего практического сотрудничества НАТО с Россией. Чтобы отвлечь внимание от своих действий, Россия выдвинула серию обвинений в адрес НАТО, которые базируются на искажении фактов и игнорируют настойчивые усилия, которые НАТО вложило в строительство партнерства с Россией. Россия необоснованно нападает на легитимность украинской власти и применяет силу, чтобы захватить часть территории Украины», - отмечено в сообщении.

В статье отмечается, что Россия, присоединившись к основополагающему акту Совета России-НАТО, взяла на себя обязательства по «создании в Европе единого пространства безопасности и стабильности без разделительных линий или сфер влияния» , а также относительно «уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств и их права выбора путей обеспечения собственной безопасности».

Читайте такжеПутину выгодно создавать конфликты в Украине - РасмуссенВопреки этим обязательством, говорится в статье, Россия теперь, кажется, пытается возобновить свою сферу влияния, захватив часть Украины, удерживая большое количество сил на своих границах, и требуя, как министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявил, чтобы «Украина не могла быть частью какого-либо блока».

Как отмечается в статье, российские официальные лица утверждают, что чиновники США и Германии обещали в 1990 году, что НАТО не будет расширяться в Восточной и Центральной Европе, и строить военную инфраструктуру или разворачивать войска вблизи российских границ.

«Ни одного такого заявления не было сделано, если такое обещание было сделано НАТО как таковое, то оно должно было бы быть в качестве официального письменного решения всех союзников по НАТО. Кроме того, рассмотрение вопроса расширения НАТО пришел в течение лет после воссоединения Германии. Этот вопрос еще не был включен в повестку дня, когда, как заявляет Россия, были сделаны эти обещания», - говорится в материале

Читайте такжеНидерланды приостанавливают военное сотрудничество с РоссиейТакже сообщается, что «утверждение о том, что НАТО пообещало не строить инфраструктуру рядом с Россией также неточное. В Основополагающем акте НАТО указано, что «в нынешних условиях безопасности Альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимого усиления потенциала, а не путем дополнительного постоянного размещения боевых сил. В этом контексте, усиление может происходить в случае необходимости, в случае защиты против угрозы агрессии и действий по поддержанию мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и руководящих принципов ОБСЕ, а также для учений в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе, положения Венского документа 1994 года и взаимосогласованными мерами транспарентности».

Единственным видимым знаком сил Альянса для новых членов были самолеты НАТО, которые используются в странах Балтии для миссии воздушной полиции. Эти минимальные защитные активы не могут быть описаны как существенные боевые силы в значении Основополагающего акта.

С начала кризиса, НАТО приняло меры по укреплению обороноспособности наших восточных членов. Это тоже полностью согласуется с Основополагающим актом и является прямым результатом дестабилизирующих военных действий России.

Наконец, акт также свидетельствует: «Россия будет проявлять соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе». Агрессия России против Украины является вопиющим нарушением этого обязательства, как и его одностороннее приостановление согласно Договору об обычных вооруженных силах в Европе, отмечается в статье.