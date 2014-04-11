Польша проведет самые масштабные за 40 лет учения внутренних сил

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, о проведении учений, в которых примут участие 2 тысячи пограничников, сотрудников полиции, пожарной службы, объявил сегодня министр внутренних дел Бартоломей Сєнкевич.

"Границы сейчас стабильны и безопасны, но мы должны быть подготовлены к более драматическим вариантам. Хотим протестировать внутреннюю готовность Польского государства в экстремальных ситуаций", - сказал министр, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Читайте такжеПольша и Латвия выступают против участия третьих государств в разработке Конституции Украины

Учения пройдут с 23 по 25 апреля в двух польских воеводствах: столичном Мазовецком и Швентокжиском на юге Польши, граничащих с другими воеводствами, имеющих непосредственную границу с Украиной.

"Мы создаем сценарий учений, которые касаются как пограничных инцидентов, так и связанных с внутренней безопасностью Польши в контексте катастроф и серьезных чрезвычайных случаев. Хотим увидеть, как службы смогут сотрудничать и давать о себе в различных ситуациях", - добавил Сєнкевич.

По его данным, последний раз в Польше подобные учения проводились в 70-е годы прошлого века.

Как сообщал УНИАН, ранее представители польской власти заявляли, что не видят угрозы для Польши в связи с последними событиями в Украине, но призвали НАТО - для усиления чувства безопасности - усилить свое присутствие на польской территории.

Североатлантический альянс, в который входит Польша с 1999 года, устами своих руководителей на этой неделе неоднократно призывал Российскую федерацию отвести своих около 40 тысяч военных от восточных границ Украины.

Ряд обозревателей видит в присутствии этих войск готовность россиян захватить очередные украинские регионы и присоединения их к своему составу по образцу Крыму, который Россия присоединила к себе в марте этого года после революционной смены власти в Украине в феврале.