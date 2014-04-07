Армия Молдовы переходит в состояние "повышенной бдительности" - СМИ

Об этом заявил министр обороны Валерий Троенко после заседания Высшего совета безопасности страны, сообщает РИА Новости.

По словам Троенко, события в Украине делают напряженной ситуацию в регионе. "Не исключены провокации, поэтому национальная армия должна быть к ним готова", - заявил министр.

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На заседании Высшего совета безопасности были проанализированы возможные трудности, с которыми власти страны могут столкнуться в преддверии подписания договора об ассоциации с Евросоюзом.

"Мы должны завершить процесс подписания договора с ЕС и быть готовы к различным провокациям, которые нас ожидают на данном этапе", - заявил Тимофти. Президент Молдовы при этом выразил уверенность, что чрезвычайных ситуаций не произойдет.