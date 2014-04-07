Путин на заседании ФСБ заявил о готовности "охранять границы" Казахстана

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал на заседании коллегии ФСБ.

«Будущий вывод международных сил из Афганистана имеет серьезные риски дестабилизации для всего центральноазиатского региона, для наших союзников и партнеров. Россия должна быть готова предоставить им всю необходимую помощь в охране государственной границы. У нас уже накоплен опыт такой совместной работы», - сказал Путин.

Читайте такжеПутин пугает россиян терактамиОн высоко оценил взаимодействие российских, белорусских и казахстанских пограничников.

«Процессы интеграции на евразийском пространстве будут последовательно развиваться. На повестке дня - расширение Таможенного союза, выход на еще более высокий интеграционный уровень - создание Евразийского экономического союза. Все это также предъявляет новые требования к сотрудничеству пограничных служб наших государств», - сказал Путин.