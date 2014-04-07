Расмуссен: никто в НАТО не хочет возвращения времен "холодной войны"

"Никто в НАТО не хочет возвращаться во времена "холодной войны", но мы видим, как Кремль пытается повернуть время вспять и разделить Европу на новые сферы влияния ", — пишет Расмуссен в своей статье, опубликованной на сайте газеты Daily Telegraph.

Вместе с тем Генсек отметил, что НАТО вынуждено было ответить на российскую политику на Украине, пишет РИА Новости.

"Благодаря нашим союзникам по обе стороны Атлантики, мы более чем удвоили количество истребителей, патрулирующих воздушное пространство стран Балтии. Мы патрулируем небо Польши и Румынии с помощью самолётов дальнего обнаружения Awacs, союзники увеличили свое присутствие в Черном море", — отметил Расмуссен.

Генсек также выразил готовность альянса "защищать каждого союзника (по НАТО) в любое время".

Ранее постпред Росси при НАТО Александр Грушко выразил мнение, что в НАТО берут верх те, кто хочет вернуться к временам "холодной войны", и добиться нового сплочения альянса вокруг статьи 5 Вашингтонского договора (о коллективной обороне).