Хабаровск попросили присоединить к «счастливой России»

В Хабаровске сегодня состоялась акция за «присоединение» Хабаровского края к России. Митинг прошел на одной из центральных площадей города. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Участники держали плакаты с надписями «За Хабаровск в составе России», «Москва - моя столица», «Хабаровск - это Крым Дальнего Востока», «В России хорошо - а в Хабаровске?».

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Цель митинга - привлечь внимание к тому, что реальный уровень жизни в этом российском регионе отличается от того, о котором заявляет власть.

«В связи с Крымом говорилось, что уровень жизни в России очень высокий, но должны отметить, что стоит нам посмотреть на наш край, и мы увидим совсем другое состояние дел. Поэтому мы и хотим присоединить Хабаровский край счастливой, стабильно цветущей России», - рассказал один из организаторов митинга, студент Владимир Аврамчук с «Объединенной коммунистической партии».

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Один из тех, кто выступал, призвал жителей города «вместе бороться против Путина, против его политики и против лжи».

Митинг был согласован с городской властью и собрал около 60 человек.