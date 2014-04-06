В Афганистане десятки боевиков ликвидированы в день голосования

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Радикальное движение «Талибан» угрожало сорвать выборы, из-за чего силы безопасности были приведены в состояние повышенной готовности. Несмотря на это, в ряде провинций были совершены теракты. Как сообщает CNN со ссылкой на главу МВД Афганистана Мохаммада Омара Даудзаи (Mohammad Umer Daudzai), жертвами нападений экстремистов стали 20 человек, еще 43 человека получили ранения. В силовых структурах сообщили о ликвидации более 80 боевиков и предотвращении нескольких нападений на избирательные участки.

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Как сообщил председатель Независимой избирательной комиссии Ахмад Юсуф Нуристани (Ahmad Yousuf Nuristani), по предварительным данным, явка избирателей составила 58 процентов. В связи с таким высоким показателем работа избирательных участков была продлена на час.

На пост президента Афганистана претендуют восемь кандидатов. Среди них нет нынешнего главы государства Хамида Карзая, который по конституции не имеет права баллотироваться на третий срок.

Фаворитами в борьбе за президентский пост считаются три кандидата: бывший министр финансов страны Ашраф Гани Ахмадзай (Ashraf Ghani Ahmadzai), а также экс-министры иностранных дел Абдулла Абдулла (Abdullah Abdullah) и Залмай Расул (Zalmai Rassoul).

Для победы в первом туре нынешних выборов кандидату нужно набрать более 50 процентов поданных голосов избирателей. В противном случае 28 мая в стране состоится второй тур, в котором за высший государственный пост борьбу продолжат только два наиболее популярных среди избирателей кандидата.