Renault остановила совместную с Россией разработку боевой машины

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse. Поводом для этого стала оккупация и аннексия полуострова Крым Россией.

Определенные риски на дальнейшую судьбу проекта накладывает и использование шведских комплектующих и агрегатов в перспективной боевой машине. В частности, на «Атом» предполагается устанавливать двигатели производства Volvo. Кроме того, необходимо также учитывать, что французская Renault Defense Trucks принадлежит шведскому производителю грузовых автомобилей Volvo AB.

Читайте такжеНАСА приостанавливает сотрудничество с Россией из-за оккупации КрымаРанее правительство Швеции заявило, что оно может заблокировать сделку Reanult Defense Trucks с российским «Уралвагонзаводом» по совместной разработке «Атома». Несмотря на то, что Швеция не является членом НАТО, она также планирует приостановить военно-техническое сотрудничество с Россией. В данном случае поводом также указывается оккупация Крыма.

Соглашение о совместной разработке новой тяжелой боевой машины пехоты Renault Defense Trucks и «Уралвагонзавод» подписали в феврале 2013 года. Макет «Атома» впервые был продемонстрирован широкой публике на выставке в Нижнем Тагиле в сентябре прошлого года. Перспективная машина разрабатывается на базе французской колесной боевой машины пехоты VBCI.

Читайте такжеСША приостановили консультации с РФ в области ПРО из-за УкраиныПредполагается, что боевая масса «Атома» составит 32 тонны. Машина будет вооружена нарезной автоматической пушкой калибра 57 миллиметров с боекомплектом на 200 выстрелов. С таким вооружением был показан прототип машины. Планируется также выпуск «Атома» с дистанционно-управляемым модулем с пулеметом калибра 12,7 миллиметра, 120-миллиметровым артиллерийским орудием или 57-миллиметровым зенитным артиллерийским комплексом.

На базе перспективной боевой машины могут быть также разработаны боевая ремонтно-эвакуационная, командно-штабная, инженерная и санитарная машины. Бронеавтомобили семейства «Атом» с колесной формулой 8x8 смогут развивать скорость до ста километров в час и будут обладать запасом хода до 700 километров.