Договор о Евразийском союзе могут подписать уже в мае - МИД Казахстана

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Казахстана Ерлана Идрисова.

"Этот год будет знаменателен тем, что мы готовимся к подписанию договора о Евразийском союзе. В Минске ожидается в конце этого месяца очень важная встреча, потом, в конце мая, ожидаем саммит "тройки"в Астане, где мы намерены завершить формальную работу по этому документу. И это откроет новые перспективы нашим взаимоотношениям", - отметил Идрисов на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.

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