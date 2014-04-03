В США солдат расстрелял троих сослуживцев и покончил с собой

Об этом сообщает в четверг, 3 апреля, Lenta.ru со ссылкой на Associated Press. Кроме того, 14 человек получили ранения.

Официальный представитель полиции сообщил, что сам стрелок также погиб - он, по предварительной информации, покончил с собой. По данным американских СМИ, виновником оказался 34-летний солдат Иван Лопез. Стрельбу он затеял после ссоры с другим военнослужащим.

Читайте такжеВ США мужчина в кинотеатре расстрелял соседа, который во время сеанса писал смсПрезидент США Барак Обама назвал произошедшее «ужасной трагедией». «Мы собираемся докопаться до самой сути того, что произошло», - заявил Обама журналистам в Чикаго.

Форт-Худ является самой крупной военной базой на территории США. Здесь проходят службу более 40 тысяч солдат и офицеров. На базе располагается около 70 тысяч человек, в том числе родственники военнослужащих.

В 2009 году военный врач-психиатр майор Нидал Малик Хасан расстрелял на территории базы своих сослуживцев. Его жертвами стали 13 человек, еще 30 военнослужащих получили ранения. При задержании Хасан получил несколько ранений, в результате чего остался парализован. В августе 2013 года суд приговорил его к смертной казни.