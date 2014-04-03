Почта Чехии не будет отправлять письма и посылки в оккупированный Крым

02:00, 03 апреля 2014
Мир
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"Почта Чехии" отныне отказывается принимать письма и посылки, адресованные в аннексированный Россией Крым, сообщил представитель чешской государственной почтовой службы.

Чехия, почта / vystavby.cz

Он объяснил это тем, что от украинского госпредприятия почтовой связи "Укрпочта" поступило уведомление о трудностях, связанных с доставкой почтовых отправлений в Крым, пишет ZN.UA со ссылкой на Deutsche Welle.

Представитель "Почты Чехии" также отметил, что решение чешского предприятия призвано защитить интересы клиентов.

В 2013 году чешская почта доставила на Украину 4700 посылок и 2,2 миллиона писем. В Чехии проживает более 120 тысяч украинцев. Это самая крупная иностранная община в стране.

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