США прекратили сотрудничество с Россией в сфере борьбы с наркотиками
09:06, 27 марта 2014Мир
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Из-за событий вокруг Украины США прекратили сотрудничество с Россией в сфере борьбы с наркотиками.
США напомнили России о возможном ужесточении санкций / Reuters
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», об этом было объявлено сегодня ночью.
Ранее были остановлены двусторонние контакты и в ряде других сфер.
США и Европейский Союз также предупредили, что санкции в отношении России могут быть усилены, если РФ решится на военное вторжение на территорию Украины.
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