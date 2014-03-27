США прекратили сотрудничество с Россией в сфере борьбы с наркотиками

09:06, 27 марта 2014
Мир
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Из-за событий вокруг Украины США прекратили сотрудничество с Россией в сфере борьбы с наркотиками.

США нагадали Росії про можливе посилення санкцій / Reuters

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», об этом было объявлено сегодня ночью.

Ранее были остановлены двусторонние контакты и в ряде других сфер.

США и Европейский Союз также предупредили, что санкции в отношении России могут быть усилены, если РФ решится на военное вторжение на территорию Украины.

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