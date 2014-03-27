США прекратили сотрудничество с Россией в сфере борьбы с наркотиками

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», об этом было объявлено сегодня ночью.

Ранее были остановлены двусторонние контакты и в ряде других сфер.

США и Европейский Союз также предупредили, что санкции в отношении России могут быть усилены, если РФ решится на военное вторжение на территорию Украины.