G7 отменяет встречу в Москве и саммит в Сочи

Об этом сообщается в совместной декларации G7, размещенной на сайте Совета ЕС, пишет Газета.Ru.

«Мы рекомендовали нашим министрам иностранных дел не присутствовать на апрельской встрече в Москве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главам министерств энергетики стран G7 указано встретиться для обсуждения вопросов коллективной энергетической безопасности.

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Кроме того, лидеры стран «Большой семерки» проведут собственный саммит в июне в Брюсселе вместо саммита «большой восьмерки» в Сочи.

Как написал в своем микроблоге в Twitter председатель Европейского совета Херман ван Ромпей: ”Лидеры G7 снова встретятся в Брюсселе в июне. Лидеры G7 не будут участвовать (в саммите) в Сочи”.

Ранее страны G7 пригрозили России санкциями против ряда секторов экономики в случае дальнейшего развития конфликта на Украине.