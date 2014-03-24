Россия вводит санкции против 13 граждан Канады

В связи с введенными правительством Канады санкциями против ряда российских официальных лиц и депутатов Федерального Собрания МИД России принял ответные санкции против граждан Канады - высокопоставленных чиновников, парламентариев и общественных деятелей. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич, пишет ИТАР-ТАСС.

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В список вошли 13 человек, среди них: советник премьер-министра по внешней и оборонной политике Кристин Хоган, руководитель аппарата премьер - министра, клерк Тайного Совета Уэйн Вутерс и другие, сообщил дипломат.

В российском МИД отмечают, что открыты к конструктивному и честному сотрудничеству с Канадой, но на недружественные выпады будут реагировать соответствующим образом.