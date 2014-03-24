В ЕС предполагают, что следующей жертвой Путина станет Молдова

Об этом заявил бывший премьер-министр Люксембурга и бывший председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер.

Как пишет ТСН со ссылкой на Die Welt am Sonntag, Юнкер также отметил, что ЕС должен как можно быстрее подписать с Молдавией соглашение об ассоциации.

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"После событий в Украине, мы понимаем, что ЕС должен как можно быстрее подписать с Молдавией соглашение об ассоциации, в ближайшие несколько недель. Мы должны опередить Путина, он должен знать, что он не может сделать с Молдавией то же самое, что в Крыму", - заявил Жан-Клод Юнкер.