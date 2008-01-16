Путин поздравил Саакашвили с переизбранием в телеграфном стиле

Президент России Владимир ПУТИН направил Михаилу СААКАШВИЛИ поздравительное послание в связи с его переизбранием на пост президента Грузии, сообщила пресс-служба Кремля.

«Примите поздравления в связи с Вашим переизбранием на пост Президента Грузии. Хотел бы надеяться на конструктивное развитие отношений между нашими странами в предстоящий период», - это полный текст послания.

Президентские выборы в Грузии прошли 5 января. 13 января ЦИК Грузии утвердил их окончательные. В соответствии с результатами выборов, победу одержал М.Саакашвили, набрав 53,47% голосов избирателей. За кандидата от оппозиции Левана ГАЧЕЧИЛАДЗЕ проголосовали 25,69% избирателей.

Инаугурация М.Саакашвили запланирована на 20 января. По предварительной информации, на церемонию планируют прибыть делегации из 40 стран, шесть из которых возглавят президенты, среди которых ни украинского, ни российского не будет. Украину будет представлять премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, Россию - министр иностранных дел Сергей ЛАВРОВ.