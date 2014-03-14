В Великобритании разбился вертолет: есть погибшие
04:04, 14 марта 2014Мир
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Вертолет разбился в графстве Норфолк на востоке Великобритании
По данным полиции, сообщение об инциденте поступило в четверг в 19:30 по местному времени (21:30 четверга кск). Никто из местных жителей не пострадал, передает РИА Новости.
При крушении вертолета погибли четыре человека
Установлено, что вертолет был гражданским. Одна из основных версий крушения — туман.
В настоящее время ведется расследование инцидента.
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