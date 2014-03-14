В Великобритании разбился вертолет: есть погибшие

По данным полиции, сообщение об инциденте поступило в четверг в 19:30 по местному времени (21:30 четверга кск). Никто из местных жителей не пострадал, передает РИА Новости.

При крушении вертолета погибли четыре человека

Установлено, что вертолет был гражданским. Одна из основных версий крушения — туман.

В настоящее время ведется расследование инцидента.