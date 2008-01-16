Москва продолжает бить горшки с Лондоном: теперь из-за Британского совета

Отделение Британского совета в Санкт-Петербурге временно прекратило работу. Как передает NEWSru., в среду на дверях Совета было вывешено объявление: "Британский совет в Петербурге временно закрыт в связи с последними действиями российских властей, предпринятыми против него". Российский посол в Лондоне вызван в МИД Великобритании.

Представитель генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге сказал, что в среду офис Британского совета действительно закрыт. "Совет не прекратил работу. Сегодня офис Британского совета закрыт, поскольку большинства его сотрудников нет на месте, их пригласили на беседу в российские органы власти", - заявил сотрудник пресс-службы консульства.

Он выразил надежду, что в четверг офис продолжит работу.

В среду ряд СМИ написал о том, что директор филиала Британского совета Стивен КИННОК был задержан 15 января. По утверждению СМИ, С.КИННОК нарушил правила дорожного движения.

Региональные отделения Британского совета в РФ должны были прекратить работу с 1 января из-за отсутствия нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность совета в РФ. Однако они продолжили работу после новогодних праздников.

МИД РФ объявил, что не выдаст визы сотрудникам генконсульств Великобритании в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в связи с возобновлением, несмотря на запрет, деятельности отделений Британского совета.

Российская сторона также отказалась выдавать визы новым сотрудникам, направляющимся на работу в генконсульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге для обеспечения деятельности Британского совета, и продлевать аккредитацию нынешним.