США посоревнуются с Россией на Южном Кавказе и Центральной Азии?

Президент США Джордж БУШ должен назначить спецпредставителя по энергетике в Каспийском регионе, чтобы не допустить доминирующей роли России в этой сфере, заявил заместитель председателя Комитета Сената США по иностранным делам, республиканец Ричард ЛУГАР.

"Назначение специального представителя по энергетике станет ясным заявлением о том, что США считают этот стратегически важный регион первостепенным приоритетом", - говорится в распространенном в Вашингтоне заявлении Р.ЛУГАРА по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ, сообщает РИА «Новости».

Сенатор напомнил, что 4 октября он вместе с председателем сенатского комитета по иностранным делам, демократом Джозефом БАДЕНОМ направил на имя госсекретаря США Кондолизы РАЙС письмо, в котором говорилось о необходимости для администрации Дж.БУША создать должность спецпредставителя и "не терять из виду наши долгосрочные интересы, заключающиеся в том, чтобы не допустить доминирования России в сфере энергетики на Южном Кавказе и Центральной Азии".

Р.ЛУГАР сообщил, что целью проходящего сейчас его визита в Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Украину является "продвижение сотрудничества в сфере энергетической безопасности".

"Это трудный регион, и страны здесь находятся под огромным давлением с требованием держать дистанцию от США", - сообщил сенатор, добавив, что он "поблагодарил Президента Азербайджана АЛИЕВА за конкретные шаги для подтверждения стратегического партнерства его страны с США".

Сообщив, что главной темой его двухдневных переговоров в Баку было "соединение энергетической инфраструктуры Азербайджана с Казахстаном и Туркменией", Р.ЛУГАР сказал, что увидел у участников этого процесса "стремление к продвижению вперед".

Как сообщал УНИАН, в настоящее время сенатор Р.ЛУГАР находится с визитом в Украине. Сегодня, 16 января, на пресс-конференции в Киеве он посоветовал Украине активизировать поиск собственных нефтяных и газовых ресурсов.