Патаркацишвили заочно арестован
12:33, 16 января 2008Мир
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Адвокаты намерены оспорить решение
Тбилисский городской суд приговорил к двум месяцам предварительного заключения предпринимателя и бывшего кандидата в президенты Грузии Бадри Патаркацишвили. Об этом журналистам сообщил адвокат Патаркацишвили Шалва Шавгулидзе. По словам Шавгулидзе, адвокаты намерены оспорить решение суда в течение 48 часов. «Мы думаем, что такое решение городского суда является незаконным и беспочвенным», – отметил адвокат.
Патаркацишвили обвиняется в сговоре с целью свержения государственной власти, подготовке нападения на политическое должностное лицо и подготовке террористического акта.
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