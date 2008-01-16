Патаркацишвили заочно арестован

Тбилисский городской суд приговорил к двум месяцам предварительного заключения предпринимателя и бывшего кандидата в президенты Грузии Бадри Патаркацишвили. Об этом журналистам сообщил адвокат Патаркацишвили Шалва Шавгулидзе. По словам Шавгулидзе, адвокаты намерены оспорить решение суда в течение 48 часов. «Мы думаем, что такое решение городского суда является незаконным и беспочвенным», – отметил адвокат.

Патаркацишвили обвиняется в сговоре с целью свержения государственной власти, подготовке нападения на политическое должностное лицо и подготовке террористического акта.

Газета.ру