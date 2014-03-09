Клинтон считает Путина жестким, но "тонкокожим" лидером

05:13, 09 марта 2014
Мир
3 0

Владимир Путин является жестким лидером, но с "тонкой кожей", который транжирит потенциал своей страны.

Путин транжирит потенциал России - Клинтон

Об этом заявила бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон, сообщаетУкраинская правда со ссылкой на Al Jazeera.

"Я знаю, что мы имеем дело с крутым парнем из тонкой кожей, у меня было много опыта... Не только с ним, но с такими людьми", - отметила Клинтон.

Читайте такжеВ турецком правительстве призывают Россию не терять здравый смыслТакже она отметила, что "все стороны должны избегать шагов, которые могут быть неправильно истолкованы или привести к просчетам в это сложное время".

Ранее Клинтон заявила, что действия президента РФ в Крыму похожи на действия Адольфа Гитлера.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter