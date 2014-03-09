Клинтон считает Путина жестким, но "тонкокожим" лидером
05:13, 09 марта 2014Мир
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Владимир Путин является жестким лидером, но с "тонкой кожей", который транжирит потенциал своей страны.
Путин транжирит потенциал России - Клинтон / kremlin.ru
Об этом заявила бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон, сообщаетУкраинская правда со ссылкой на Al Jazeera.
"Я знаю, что мы имеем дело с крутым парнем из тонкой кожей, у меня было много опыта... Не только с ним, но с такими людьми", - отметила Клинтон.
Читайте такжеВ турецком правительстве призывают Россию не терять здравый смыслТакже она отметила, что "все стороны должны избегать шагов, которые могут быть неправильно истолкованы или привести к просчетам в это сложное время".
Ранее Клинтон заявила, что действия президента РФ в Крыму похожи на действия Адольфа Гитлера.
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