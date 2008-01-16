ПАСЕ лишила Россию возможности возглавить Ассамблею

Лидеры депутатских групп ПАСЕ решили изменить порядок председательства в Ассамблее.

Как передает NEWSru, представитель России в Парламентской Ассамблее Совета Европы Михаил МАРГЕЛОВ, скорее всего, не будет избран председателем этой организации на три года, как это ожидалось. В Париже состоялась встреча лидеров пяти депутатских групп ассамблеи, где были изменены принципы избрания. Новый порядок лишил М.МАРГЕЛОВА возможности возглавить ПАСЕ в ближайшие годы.

Как отмечает издание, ПАСЕ 21 января открывает новую сессию, на которой на ближайшие три года должен быть избран президент организации и 20 вице-президентов. Президента ПАСЕ в соответствии с соглашением, достигнутым в начале 1990-х годов, фактически назначает одна из пяти групп, входящих в ассамблею. Чередование групп происходит на основе принципа ротации каждые три года. На нынешней сессии ПАСЕ выбирать президента должна была группа "Европейские демократы", которая намеревалась предложить своего лидера - председателя международного комитета Совета Федерации России М.МАРГЕЛОВА.

В его поддержку должен был выступить экс-президент СССР Михаил ГОРБАЧЕВ, который будет специальным гостем сессии. Но кандидатура М.МАРГЕЛОВА вызвала споры внутри ассамблеи - против высказались делегация Швеции и многие эстонские политики, заговорившие о недемократичности прошедших в 2007 году в России думских выборов.

Действующий председатель ПАСЕ Рене ван дер ЛИНДЕН, который в среду приезжает в Москву, заявлял о необходимости не менять существующий принцип ротации.

Но на январской встрече в Париже было решено, что право выдвинуть своего представителя на ближайшие два года переходит от европейских демократов к социалистам. Свои подписи под новым документом поставили две крупнейшие группы ПАСЕ: социалисты и Европейская народная партия, а также небольшое объединение "Объединенные европейские левые". Демократы и либерал-демократы воздержались, уточняет руководитель секретариата социалистов Марлен АЛЬБАНЕЗ. Количественный состав депутатских групп изменился по сравнению с началом 1990-х годов, но теперь выборы будут проходить раз в два года.