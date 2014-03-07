Далай-лама высказался в поддержку однополых браков и осудил гомофобию.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», об этом он сказал в интервью Ларри Кингу.

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По словам Далай-ламы, для тех, кто не религиозен, это абсолютно их личное дело. "Любая форма секса имеет право на существование, если происходит с обоюдного согласия. Насилие - это абсолютно недопустимо", - он.