Турция может запретить YouTube и Facebook

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что после местных выборов, которые намечены в Турции на 30 марта, правительство введет новые ограничения в интернете. Об этом он сообщил в интервью частному телеканалу ATV вечером в четверг, 6 марта, передает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

В частности, по словам главы турецкого правительства, могут быть запрещены видеосервис YouTube и социальная сеть Facebook. «Будут новые шаги, которые мы сделаем в этой сфере после 30 марта... в том числе запрет», — заявил Эрдоган, говоря о популярных сервисах.

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Дальнейшие ограничения интернета могут быть связаны с коррупционным скандалом, который возник в том числе из-за утечек записей телефонных переговоров Эрдогана, попавших в сеть. Так, были обнародованы записи, на которых премьер-министр и его сын предположительно обсуждают способы сокрытия большой суммы денег. Из попавших в СМИ материалов также следует, что глава правительства мог вмешиваться в торговые сделки и правосудие.

В Турции уже действует закон о блокировке сайтов без решения суда, который парламент одобрил в начале февраля. Ограничить доступ к интернет-ресурсу власти смогут в случае выявления на нем любого «оскорбительного контента», который будет определяться по так называемым «проблемным словам».

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Напомним, первый ограничительный закон в отношении интернета был принят в Турции еще в 2007 году., когда на территории страны заблокировали блогохостинг Wordpress и несколько видеохостингов, в частности, DailyMotion и Vimeo. YouTube в Турции блокировали до 2010 года. C 2011 года в стране также действует единый реестр запрещенных сайтов.