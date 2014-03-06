В США придумали, как снизить зависимость Украины и Европы от российского газа

По мнению республиканцев, снятие ограничений поможет снизить зависимость Украины и Европы от российского газа, и, соответственно, уменьшить степень влияния России на европейском континенте, передает РБК со ссылкой на телеканал Fox News.

"Данная мера нужна нам сейчас как никогда сильно", - подчеркнул главный представитель Республиканской партии в комитете сената США по вооруженным силам Джим Инхоуф.

Данную позицию поддерживает и спикер палаты представителей США Джон Бейнер. Он отметил, что США "не должны вынуждать своих союзников в Европе сохранять зависимость от российского газа".

"Снятия ограничений, являющихся де-факто запретом на экспорт газа, и начало экспорта может стать шагом, который ясно продемонстрирует, что США помогает своим союзникам, а также создает рабочие места в своей стране", - сказал Бейнер.

Сенатор от Ваймоинга Джон Барассо полагает, что зависимость Украины и Европы от экспорта российского газа позволяет России манипулировать регионом, используя цены на газ.

"Если президент Обама действительно хочет помочь Украине и ее народу, он одобрит ускоренный экспорт газа в страну. Это поможет Украине преодолеть зависимость от российских энергоносителей и политических манипуляций Владимира Путина", - сказал он.

В США и ранее возникали споры по вопросу сильных ограничений на экспорт газа и нефти, однако раньше главными аргументами в пользу их снятия были создание рабочих мест и снижение цен на топливо для потребителей. Однако политический кризис на Украине заставляет американских политиков посмотреть на вопрос под иным углом.

Председатель комитета палаты представителей США по энергетике и торговле Фред Аптон отметил, что "расширение экспорта СПГ (сжиженный природный газ - УНИАН) предоставит возможность снизить влияние России, и поэтому дипломатическая задача в данном вопросе - действовать быстро".

Комитет, возглавляемый Аптоном, "продолжит разработку законопроектов, которые в совокупности с рыночными силами и новыми технологиями, позволят предоставить Восточной Европе новые способы доступа к недорогому топливу помимо России".

По мнению Аптона, именно бюрократические ограничения не позволяют Вашингтону задействовать полный арсенал для борьбы с влиянием России в регионе.