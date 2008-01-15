Тбилиси объяснит Москве, что вступление в НАТО ничему не помешает

Вступление Грузии в НАТО не может осложнить грузино-российские отношения.

Об этом сегодня заявил журналистам глава МИД Грузии Гела БЕЖУАШВИЛИ, передает агентство "Новости-Грузия".

"Вступление Грузии в НАТО не может осложнить грузино-российские отношения... Содержание НАТО и наша интеграция в эту организацию не может повредить интересам России в целом. Это вопрос диалога между нами. Мы постараемся объяснить России, что это не может нанести ущерб нашим межгосударственным отношениям", - сказал Г.БЕЖУАШВИЛИ.

Как сообщал УНИАН, в Грузии 5 января параллельно с досрочными президентскими выборами состоялся референдум, в ходе которого избиратели ответили на вопрос, должна ли Грузия вступать в НАТО. По итогам плебисцита, 72,5% избирателей отдали голоса за вступление страны в Альянс.