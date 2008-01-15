Китай разрабатывает ракеты, способные уничтожить авианосец (фото)

Китай разрабатывает баллистические противокорабельные ракеты, сообщает Defense News.

По утверждению ряда военных аналитиков из США и Тайваня, в 2009-2012 годах Китай начнет развертывание противокорабельного варианта баллистических ракет DF-21 (фото).

Как утверждается, головные части новой ракеты способны поражать движущиеся цели. Использование таких ракет позволит уничтожить авианосцы, несмотря на мощную ПВО корабельных соединений.

Как отмечают специалисты, современные корабельные средства ПВО не способны поражать головные части баллистических ракет, падающие на цель вертикально со скоростью несколько километров в секунду.

Первые эксперименты с баллистическими ракетами в качестве противокорабельных проводились в СССР в 70-х годах, но тогда они не увенчались успехом. Современные технологии позволяют оснастить боеголовку баллистической ракеты радаром либо инфракрасной системой наведения, что обеспечивает поражение движущихся целей.

Лента.ру