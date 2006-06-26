МИД России подтвердил казнь похищенных в Ираке дипломатов

МИД России распространил заявление, в котором говорится, что "с захваченными сотрудниками российского посольства в Ираке, судя по всему, случилось непоправимое".

МИД потребовал от иракского правительства и командования международного контингента в Ираке "приложить все усилия с тем, чтобы ни один из причастных к преступлению против наших граждан не ушел от справедливого возмездия".

В заявлении отмечается, что именно коалиционные войска несут ответственность за обеспечение безопасности в Ираке, в том числе, за безопасность иностранных дипломатических миссий.

МИД призвал к "подлинно коллективному международному содействию политическому процессу в Ираке". "Односторонне выработанные схемы политического урегулирования до сих пор не давали результата, а ситуация в стране становилась все хуже", - говорится в заявлении.

Нападение на российских дипломатов было совершено 3 июня в Багдаде. В заложники были захвачены третий секретарь посольства Федор Зайцев и сотрудники посольства Ринат Аглиулин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев. Во время нападения погиб сотрудник российской дипмиссии Виталий Титов.

19 июня похитители выдвинули ультиматум российским властям, потребовав вывести войска из Чечни и освободить из тюрем боевиков, захваченных на Северном Кавказе. По истечении срока ультиматума боевики распространили сообщение о казни заложников. Позднее в интернете появилась видеозапись казни продолжительностью - 1 минута 37 секунд. На кадрах видна дата сьемки: 13.06.2006, то есть она была сделана за восемь дней до первого сообщения о гибели российских заложников. На пленке сначала показаны все заложники по отдельности, а затем в кадре появляются двое людей в масках, который кричат: "Аллах велик!" и начинают казнь. Затем на пленке видны обезглавленные тела россиян. Ранее российский МИД не подтверждал сообщения о гибели похищенных дипломатов и идентичность тел казненных.

Лента.ру