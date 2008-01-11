США провели одну из крупнейших бомбардировок в Ираке

В результате массированной бомбардировки позиций боевиков к югу от Багдада американские войска продвинулись в районы, прежде занятые экстремистами. Об этом в пятницу заявило американское командование, передает Associated Press. Проведенные войсками США бомбардировки были одними из самых крупных за всю кампанию.

По словам представителя военно-воздушных сил США полковника Питера Доннели (Peter Donnelly), накануне два бомбардировщика B1-B и четыре истребителя F-16 сбросили 48 высокоточных авиабомб на 47 объектов.

Целями бомбардировки были, в основном, тайные склады оружия и взрывчатки, расположенные глубоко под землей. По словам Доннели, благодаря именно этим запасам боевики "Аль-Каеды" могли ранее оказывать сопротивление войскам коалиции.

По словам Терри Фэрелла (Terry Ferrell), другого представителя американского командования, после начала операции экстремисты переместились в район к юго-западу от Багдада. "Мы продвигаемся в районы, где войска коалиции не бывали месяцы, а в некоторых случаях - годы", - заявил Фэрелл. Он добавил, что боевикам удалось создать на этих территориях такую линию обороны, которая долгое время не позволяла американским войскам войти туда.

Американское командование сообщило, что теперь войска коалиции намерены начать операции в тех местах, куда переместилась основная часть экстремистов. "Мы будем преследовать противника, куда бы он ни ушел", - подчеркнул Фэрелл.

Лента.ру