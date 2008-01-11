За вступление Грузии в НАТО проголосовали 72%

Большинство избирателей Грузии, принявших участие в плебисците 5 января, высказались за вступление страны в НАТО, а также за проведение досрочных парламентских выборов, сообщает ИА "Новости-Грузия".

Присоединение к Североатлантическому альянсу поддержали 72,2 процента проголосовавших. За то, чтобы переизбрать парламент весной 2008 года, высказались 69,8 процента избирателей. Проведение досрочных выборов было одним из требований грузинской оппозиции на митингах в ноябре 2007 года.

На брифинге, который прошел вечером 11 января, пресс-секретарь ЦИК Грузии Ираклий Порчхидзе также сообщил последние данные по результатам президентских выборов.

Прежний глава республики Михаил Саакашвили получает более половины голосов (53,38 процента), что обеспечивает ему победу в первом туре. Его главный соперник - кандидат от объединенной оппозиции Леван Гачечиладзе занимает второе место (25,66 процента). Окончательные итоги голосования будут объявлены 13 января.

Лента.ру