Лидеры белорусской оппозиции получили по две недели ареста

Лидер белорусского объединения предпринимателей Александр ШУМЧЕНКО и лидер Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолий ЛЕБЕДЬКО приговорены к 15 суткам ареста за участие в акции протеста, которая прошла в Минске 10 января.

Как пишет Лента.ру, районный суд Минска признал оппозиционеров виновными в организации несанкционированного митинга.

А.ШУМЧЕНКО входил в состав делегации, сформированной участниками акции протеста для переговоров с властями. После визита в администрацию президента он сообщил митингующим, что переговоры провалились.

А.ШУМЧЕНКО и А.ЛЕБЕДЬКО были задержаны вечером 10 января, после того как участники акции протеста стали расходиться. Для того чтобы поймать лидера ОГП, омоновцы, как сообщает «Хартия`97», захватили городской автобус. «Они зашли в автобус вслед за Анатолием и приказали водителю ехать, куда они скажут», - рассказывает представительница партии. Вскоре после этого оппозиционера пересадили в милицейскую машину и доставили в РУВД.

Всего, по данным МВД Беларуси, в Минске были задержаны 27 человек. При задержании некоторые, как сообщают белорусские СМИ, были сильно избиты милицией. Оппозиционеров обвинили в проведении незаконного митинга и хулиганстве.

Индивидуальные предприниматели, как сообщалось, протестуют против президентского указа, который разрешает им нанимать на работу только близких родственников. С начала января бизнесмены по всей стране проводят забастовку, очередной митинг в Минске они планируют провести 21 января.