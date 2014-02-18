В Евросоюзе могут отменить роуминг



По его данным, 47% опрошенных не используют мобильный интернет во время поездок по странам ЕС. Кроме того, только один человек из 10 использует электронную почту в обычном режиме, а более четверти просто отключают свои мобильные телефоны, пишет ИТАР-ТАСС.

"Я, честно говоря, шокирована этими цифрами. Они показывают, что мы должны завершить работу и устранить оплату роуминга. Потребители ограничивают использование своих мобильных телефонов, что также бессмысленно и для компаний. Это не просто борьба между отдыхающими и телекоммуникационными компаниями. Роуминг не имеет никакого смысла в едином рынке - это экономическое безумие", - говорит еврокомиссар.

Инициатива по упразднению платы за роуминг была выдвинута Комитетом Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике в июле 2013 года.

"Эта рекомендация должна дополнить действующие в ЕС с 30 июня 2007 года нормы по последовательному сокращению роуминговых цен", - пояснил эксперт гендиректората Еврокомиссии по информационным технологиям.

Согласно последней редакции этих норм от 2011 года, отмена роуминга в Европе должна произойти 1 июля 2017 года, а последнее снижение "потолка" роуминговых цен на все виды услуг - 1 июля 2014 года. С этого момента цена исходящего звонка на европейские номера не может превышать 0,19 евро, СМС - 0,06 евро, 1 мегабайт трафика - 0,20 евро.

Эксперт пояснил, что отмена роуминга, когда бы она ни произошла - в 2015 или в 2017 году - коснется "только абонентов европейских мобильных операторов, находящихся в другой стране сообщества".

Что касается абонентов мобильных операторов государств, не входящих в ЕС - то есть иностранных туристов в Европе, то, приезжая в любую из стран Евросоюза, они будут попадать в обычную зону роуминга, цены за звонки в которой будут определяться условиями тарифов их национальных операторов.