Экс-президент Франции попал в больницу
02:49, 18 февраля 2014Мир
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Экс-президент Франции Жак Ширак госпитализирован в понедельник вечером.
Жак Ширак госпитализирован / 20minutes.fr
По информации близкого к правительству источника, бывший глава государства, которому в ноябре прошлого года исполнился 81 год, помещен в расположенный в престижном пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен американский госпиталь, пишет РИА Новости.
В свою очередь источник в окружении Ширака заявил, что "никакой опасности жизни нет".
По предварительной информации, причиной госпитализации стал приступ подагры.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что бывший глава государства страдает болезнью Альцгеймера, однако официального подтверждения этой информации не было.
Ширак руководил государством с 1995 по 2007 годы.
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