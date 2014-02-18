Экс-президент Франции попал в больницу

По информации близкого к правительству источника, бывший глава государства, которому в ноябре прошлого года исполнился 81 год, помещен в расположенный в престижном пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен американский госпиталь, пишет РИА Новости.

В свою очередь источник в окружении Ширака заявил, что "никакой опасности жизни нет".

По предварительной информации, причиной госпитализации стал приступ подагры.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что бывший глава государства страдает болезнью Альцгеймера, однако официального подтверждения этой информации не было.

Ширак руководил государством с 1995 по 2007 годы.