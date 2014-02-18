Путин вручил Киселеву орден "за застуги"
02:01, 18 февраля 2014Мир
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Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени генерального директора информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
Киселев стал символом необъективного освещения Майдана российским телевидением / РИА Новости
Как отмечается в указе, Киселев награждается "за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие России, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю и добросовестную работу", пишет ZN.UA.
Напомним, что Киселев вел пропагандистскую передачу на государственном телеканале "Россия 1", в которой выходили спорные сюжеты о событиях в Украине.
Журналист стал символом необъективного освещения Майдана российским телевидением.
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