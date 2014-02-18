Путин вручил Киселеву орден "за застуги"

Как отмечается в указе, Киселев награждается "за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие России, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю и добросовестную работу", пишет ZN.UA.

Напомним, что Киселев вел пропагандистскую передачу на государственном телеканале "Россия 1", в которой выходили спорные сюжеты о событиях в Украине.

Журналист стал символом необъективного освещения Майдана российским телевидением.