Папа Римский отказался от ватиканского паспорта и хочет получить аргентинский

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источники в службе печати Святого Престола.

Как подчеркнул министр внутренних дел и транспорта Аргентины Флоренсио Рандассо, на которого сослалась служба печати, решение понтифика - "его новый дружественный жест по отношению к нашей стране, который наполняет нас гордостью". Чиновник отметил, что бывший архиепископ Буэнос-Айреса не попросил о каком-то особом к нему подходе, его новый документ будет вручен Папе Римскому в его нынешней резиденции - в Доме Святой Марфы на территории Ватикана.

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Как правило, власти папского города-государства выдают (с 1929 года) своим подданным - высшим иерархам Римско-католической церкви и служащим их администрации - ватиканские паспорта. Документом обладают примерно 650 человек. Папа Бергольо стал первым римским понтификом, отказавшимся не только от папских апартаментов в Апостольском дворце, но и от этого паспорта, отмечают наблюдатели.