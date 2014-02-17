В Южной Корее во время студенческой вечеринки обрушилось здание, где находилось более 500 человек
17:39, 17 февраля 2014Мир
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Во время вечеринки для первокурсников в Южной Корее обрушилось здание, в котором находилось более 500 человек, трое из них погибли
Три человека погибли, около 50 остаются по завалами / Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.
Здание обрушилось в курортном городе Кенджу около девяти часов вечера по местному времени (14:00 по Киеву), три человека погибли. В здании проводилась вечеринка в честь первокурсников, большинство студентов приехало из города Пусан на юге страны. По информации полиции, на вечеринке присутствовало более 500 человек.
Читайте такжеВ центре Лондона обрушилось здание, один человек погибПо разным данным, под завалами остаются от 50 до 60 человек. Спасательные работы продолжаются.
Предварительно установлено, что крыша здания могла обвалиться под тяжестью снега, накопившегося вследствие обильных снегопадов.
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