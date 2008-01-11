Бывшая жена Саркози назвала его «туповатым бабником»

Бывшая жена Николя Саркози Сесилия назвала его "туповатым бабником", недостойным занимать пост президента Франции, пишет The Telegraph. Сообщается, что это заявление было сделано еще до того, как Саркози заявил о предстоящей свадьбе с Карлой Бруни.

Эти и другие высказывания Сесилии Саркози в адрес бывшего мужа цитируются в книге, написанной французской журналисткой Анной Битон (Anna Biton), которая много лет знакома с бывшей первой леди. Поступит ли эта книга в продажу, будет решено 11 января в суде. Сесилия Саркози выступила против публикации своих слов, сообщает Лента.ру.

Журналистам также стало известно, что в книге приведены слова Сесилии о том, что французский президент "не любит даже собственных детей". Согласно тексту книги, подруг бывшего мужа она охарактеризовала как "компанию проституток", а сотрудниц аппарата президента назвала "скучными старыми девами".

Книга, ставшая причиной судебного разбирательства - одно из трех изданий, посвященных истории Николя и Сесилии Саркози, которые должны увидеть свет в ближайшее время.