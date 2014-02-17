Южнокорейского депутата посадили на 12 лет за попытку госпереворота

Южнокорейского депутата Ли Сок Ки приговорили к 12 годам тюрьмы за подготовку государственного переворота. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на информагентство «Ренхап» со ссылкой на решение суда, принятое 17 февраля. Кроме того, 52-летнего политика лишили права голосовать на выборах в течение десяти лет после выхода на свободу.

Суд признал Ли Сок Ки виновным в сотрудничестве с тайной организацией, которая собиралась свергнуть сеульское правительство, чтобы помочь КНДР в случае новой войны на Корейском полуострове. Прокуратура просила приговорить политика к 20 годам тюремного заключения.

По данным гособвинения, депутат возглавлял революционную организацию, состоявшую приблизительно из 130 человек. На одной из тайных встреч в Сеуле обсуждались, в частности, теракты в Южной Корее, с помощью которых заговорщики хотели нанести ущерб инфраструктуре страны. Кроме того, Ли Сок Ки восхищался пхеньянским режимом и пел северокорейские военные песни, что является нарушением южнокорейского закона о национальной безопасности.

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Ли Сок Ки представлял в парламенте небольшую Объединенную прогрессивную партию (UPP). По делу о заговоре проходят еще несколько высокопоставленных членов UPP. Нынешнее дело о попытке госпереворота стало первым в Южной Корее за последние 30 лет, которое закончилось тюремным сроком.

Сейчас Национальная ассамблея Южной Кореи рассматривает предложение о лишении Ли Сок Ки депутатского мандата. С такой инициативой выступила правящая партия «Сэнури». Для принятия этого решения необходима поддержка комитета по этике и всего парламента. Кроме того, правительство страны обратилось в Конституционный суд с призывом распустить Объединенную прогрессивную партию.