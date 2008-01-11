Франция живет в постоянном страхе террористической атаки

Франция находится под постоянной угрозой террористической атаки. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел страны Бернар Кушнер. По его словам, «террористические сети оказывают все больше влияния на страны Магриба». При этом министр указал на необходимость «нанести удар по мировому терроризму, который вновь поднимает голову».

Газета.ру