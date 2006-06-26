Иран готов использовать нефть как оружие

Официальный Тегеран заявляет, что готов использовать нефть как оружие для защиты своих национальных интересов.

Как сказал министр нефтяной промышленности Ирана Казим ВАЗИРИ-ХАМАНИ, комментируя возможность международных санкций относительно иранской ядерной программы в случае их применения, «цена нефти вырастет как минимум до 100 долларов за баррель».

Как напоминает ЕвроПАП, Иран является четвертым мировым производителем нефти.

Как известно, 20 июня Президент США Джордж БУШ предложил Ирану остановить работы по обогащению урана и обработке ядерных материалов до того, как США присоединятся к переговорам с Тегераном.

По словам Дж.БУША, если предложение шести стран-посредников будет отклонено Тегераном, это приведет к передаче иранского вопроса в поле зрения Совета безопасности ООН, "дальнейшей изоляции от мира и политическим, и экономическим санкциям, которые будут постепенно становиться все более жесткими".

Как известно, Китай, Россия, Франция, США, Великобритания и Германия согласовали позицию относительно иранской ядерной программы.

По данным американской прессы, «шестерка» обещает в обмен на отказ от программы обогащения урана предоставить Ирану доступ к американским сельскохозяйственным технологиям, а также продать Ирану необходимые запчасти для обновления авиационного ресурса.